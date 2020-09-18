Сейчас готовятся комнаты, где пока смогут разместиться пять женщин.

В поселке Боголюбово Суздальского района на следующей недели готовится к открытию приют для женщин в кризисных ситуациях на базе Центра материнства и детства ВРОО "Покров семьи". Его открытие стало возможным благодаря средствам Фонда президентских грантов.Сейчас готовятся комнаты, где пока смогут разместиться пять женщин. С ними будут работать психологи и юристы. А ещё мамы получат возможность обучиться новым профессиям: парикмахер, пекарь; пройдут курсы компьютерной грамотности.Главная цель приюта – оказание помощи кризисным беременным в пользу выбора рождения ребенка и поддержка женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Проект ориентирован на повышение рождаемости путем оказания комплексной помощи женщинам.