Указом главы государства медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» награждены члены правления регионального отделения Российского С

Указом главы государства медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» награждены члены правления регионального отделения Российского Союза ветеранов Афганистана Владимир Неганов и Сергей Грязнов – за активную общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодёжи.Этой же высокой награды удостоен генеральный директор АО «Генериум» Дмитрий Кудлай – за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Компания, работающая в Петушинском районе Владимирской области, является флагманом отечественной фармацевтической отрасли. В этом году она первой в России зарегистрировала экспресс-тест на Cоvid-19.Фотоregnum.ru