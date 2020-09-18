Порывы ветра до 20 метров в секунду, дождь с грозой и даже град. Владимирская область оправляется от последствий прошедшего урагана. В социальных сетях даже появились фотографии и видео

Порывы ветра до 20 метров в секунду, дождь с грозой и даже град. Владимирская область оправляется от последствий прошедшего урагана. В социальных сетях даже появились фотографии и видео прошедшей бури. Cудя по этим кадрам наиболее серьезно пострадал город Киржач. Жители снимают дождь и град за окном: - Град, град. Град, град пошел. - Я вижу.