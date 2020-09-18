В регионе продлевается режим самоизоляции для граждан старшего возраста. Изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности» уже внесены. На этот раз жителям Владимирской области

В регионе продлевается режим самоизоляции для граждан старшего возраста. Изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности» уже внесены. На этот раз жителям Владимирской области старше 65 лет рекомендуется оставаться дома до 4 октября. Уважительной причиной для выхода на улицу пожилых граждан считается обращение за медицинской помощью, выгул животных не дальше 100 метров от дома