Роскомнадзор уведомил Генеральную прокуратуру России о противоправных действиях Google в отношении документального фильма журналиста Александра Рогаткина Беслан. В Москве поведение американской компании расценили как акт цензуры.

Роскомнадзор уведомил Генеральную прокуратуру России о противоправных действиях Google в отношении документального фильма журналиста Александра Рогаткина "Беслан". В Москве поведение американской компании расценили как акт цензуры.Ведомство проинформировало Генпрокуратуру о незаконных действиях Google и проявлении цензуры на видеохостинге YouTube в отношении картины "Беслан: Фильм Александра Рогаткина".Действия Google в ведомстве расценили как акт дискриминации в отношении российских граждан. Роскомнадзор просит Генпрокуратуру обратить внимание на противоправные действия американской компании и обеспечить право граждан РФ на свободный поиск и получение информации, сказано в сообщении ведомства.В Роскомнадзоре отметили, что американская компания воздержалась от официального ответа. При этом маркировку фильма как "неприемлемое видео для некоторых категорий пользователей" Google объяснил жалобами пользователей, сообщили в РКН.Кроме того, в ведомстве пожаловались, что выявляемые на YouTube ролики со сценами насилия не получают маркировку подобно той, что присвоена фильму "Беслан".Документальный фильм Александра Рогаткина "Беслан" был показан в эфире телеканала "Россия 1" 3 сентября. В анонсе картины говорилось, что автор совершил попытку переосмысления событий 16-летней давности.Напомним, что 1 сентября 2004 года террористы захватили заложников в школе №1 города Беслан, Республика Северная Осетия. Трагедия унесла жизни 334 человек, включая 186 детей. При освобождении заложников погибли 10 бойцов спецназа.