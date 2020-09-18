Сегодня активисты из села Беречино Кольчугинского района присоединятся ко Всероссийской акции "Экодежурный по стране".

Школьники из Владимирской области выйдут на экодежурство. Сегодня активисты из села Беречино Кольчугинского района присоединятся ко Всероссийской акции "Экодежурный по стране".Ребята проведут соревнования по скоростному сбору мусора. Затем отходы отправят на переработку. Школьники считают это креативным способом решения экологической проблемы. Подобные акции пройдут от Приморского края до Калининграда. Идею Российского движения школьников поддержал депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, он пообещал приехать на эко-субботник в один из регионов. Итоги всероссийской акции подведут 30 сентября. Самых активных ждут призы. А как прошел субботник, Вести расскажут уже сегодня.