Местный предприниматель обратился к сотрудникам МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу (Югре). Он рассказал, что кто-то похитил у него десять килограммов мяса и два шампура. Для ..

Местный предприниматель обратился к сотрудникам МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу (Югре). Он рассказал, что кто-то похитил у него десять килограммов мяса и два шампура.Для прояснения ситуации на место выдвинулись полицейские со служебной собакой. Пес привел коллег-людей в гаражный кооператив, где их встретил 27-летний безработный, передает телеканал "". К моменту прихода правоохранителей он уже успел пожарить шашлык.В отношении похитителя мяса возбуждено уголовное дело. В местах заключения мужчина может провести до пяти лет.