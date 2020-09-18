Сотрудники УВД по ЦАО поздравили ветерана Дмитрия Ивановича Коптелова и вручили ему подарок и поздравительный адрес от УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве к 90-летнему юбилею...

Дмитрий Иванович родился 18 сентября 1930 года в селе Желобово Сараевского района Рязанской области. В 1938 году он пошёл в школу и окончил 4 класса. После окончания начальной школы – в 1943 году стал работать в колхозе «Ударник», выполняя работу наравне со взрослыми.В 1950 году его призвали в Советскую Армию. После демобилизации и получения среднего образования Дмитрий Иванович начал службу в органах внутренних дел в УВД Красногвардейского района г. Москвы.На пенсию Дмитрий Коптелов ушёл в 1986 году в звании майора милиции в должности старшего участкового инспектора 26-го отделения милиции Бауманского РУВД г. Москвы. Награжден различными медалями: «За доблестный труд в годы ВОВ», «За воинскую доблесть»,в ознаменование «100-летия со дня рождения Ленина», ведомственными «За безупречную службу» трёх степеней, «50 лет советской милиции» и множественными поощрениями.Врио помощника начальника Отдела МВД России по Басманному району г. Москвы (по РЛС) майор полиции Боровикова Олеся Петровна и психолог группы по работе с личным составом Отдела МВД России по Басманному району г. Москвы лейтенант полиции Севастьянова Марина Евгеньевна поздравили ветерана Дмитрия Ивановича Коптелова и вручили ему подарок и поздравительный адрес от УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве к 90-летнему юбилею.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60