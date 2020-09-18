Местный предприниматель планировал торговать им по заниженной цене

Муромским городским судом вынесен приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 32-летнего местного жителя. Он обвиняется в приобретении и хранении в целях сбыта безакцизной алкогольной продукции в крупном размере.Коробки с немаркированной алкогольной продукцией с различными наименованиями были изъяты при обыске в гараже муромлянина в декабре 2019 года. Общая стоимость изъятого превысила 850 000 рублей.В ходе дознания установлено, что находившиеся в гараже более 4400 безакцизных бутылок фигурант приобрел у незнакомого мужчины в соседнем регионе и планировал продавать его на территории Муромского района по заниженной стоимости. При этом специального разрешения на оборот алкогольной продукции у него не было.Свою вину в содеянном обвиняемый полностью признал. Суд вынес в отношении муромлянина обвинительный приговор, назначив наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей. В соответствии с решением суда фальсифицированная продукция будет уничтожена, сообщает региональное УМВД.Фото пресс-службы УМВД России по Владимирской области