В Александрове пьяный водитель собрал “паровоз” из нескольких машин. ДТП произошло на улице Терешковой. По предварительной информации полиции, водитель Форда не выбрал безопасную

В Александрове пьяный водитель собрал “паровоз” из нескольких машин. ДТП произошло на улице Терешковой. По предварительной информации полиции, водитель Форда не выбрал безопасную дистанцию во время движения и врезался в Опель, который ехал перед ним. От удара Опель врезался в Рено, Рено – в Фольксваген. Автомобили получили механические повреждения. Сами участники ДТП не пострадали. В