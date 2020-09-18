Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что в ситуации вокруг блогера Алексея Навального, который находится в берлинской клинике Шарите на лечении, содержится слишком ..
<a href="https://33live.ru/novosti/18-09-2020-v-kremle-ocenili-uroven-absurda-v-situacii-s-otravleniem-navalnogo.html" target="_blank">В Кремле оценили уровень абсурда в ситуации с отравлением Навального</a> - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что в ситуации вокруг блогера Алексея Навального, который находится в берлинской клинике Шарите на лечении, содержится слишком ..
[url=https://33live.ru/novosti/18-09-2020-v-kremle-ocenili-uroven-absurda-v-situacii-s-otravleniem-navalnogo.html]В Кремле оценили уровень абсурда в ситуации с отравлением Навального[/url] - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что в ситуации вокруг блогера Алексея Навального, который находится в берлинской клинике Шарите на лечении, содержится слишком ..