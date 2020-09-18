ДТП произошло накануне на перекрестке улиц Льва Толстого и Октябрьской.

В Муроме женщина за рулем «ВАЗ 2110» сбила 13-летнего мальчика. ДТП произошло накануне на перекрестке улиц Льва Толстого и Октябрьской. По информации сайта , мальчик переходил дорогу на мигающий желтый в то время, как водитель заканчивала маневр. Школьника госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом голени.Напомним, что в Муромесбил двух старшеклассниц на нерегулируемом пешеходном переходе.