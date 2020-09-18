Во Владимирской области возобновляются профилактические медицинские осмотры и диспансеризация. Соответствующий указ подписал губернатор региона. Возобновление диспансеризации стало

Во Владимирской области возобновляются профилактические медицинские осмотры и диспансеризация. Соответствующий указ подписал губернатор региона. Возобновление диспансеризации стало возможным в связи со смягчением коронавирусных ограничений на третьем этапе. Профилактические медицинские осмотры направлены на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний и предупреждение распространения инфекций.Как подчеркивают в администрации области: Необходимо постепенно наращивать объёмы плановой диспансеризации населения, которая является действенным