В Росстате опубликовали данные, которые свидетельствуют об ужасающих масштабах убыли населения России. За первые семь месяцев 2020 года умерло более чем на треть больше граждан, чем за ..

В Росстате опубликовали данные, которые свидетельствуют об ужасающих масштабах убыли населения России. За первые семь месяцев 2020 года умерло более чем на треть больше граждан, чем за аналогичный период годом ранее.В текущем году скончались 316,3 тысячи россиян. Это на 106,6 тысячи больше, чем в прошлом году: тогда с января по июль умерли лишь 209,7 тысяч человек. Стоит также отметить, что за все время эпидемии коронавируса COVID-19 в стране инфекция забрала жизни свыше 19 тысяч людей, передает телеканал "".