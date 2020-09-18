По данным Минкомсвязи, около 100 млн россиян из 145 млн населения страны являются пользователями сети Интернет.

Поданным Минкомсвязи, около 100 млн россиян из 145 млн населения страны являются пользователями сети Интернет. При этом из них больше 75% - аудитория мобильного интернета. И жители Владимира – не исключение: гаджеты для выхода в интернет используют больше 60% жителей Владимирской области. Самые качающие из них – студенты. Что они делают в интернете, узнаем в сюжете.Павел Жданов учится на четвертом курсе. От дома до вуза идти всего 20 минут. Но студент добирается быстрее – скорость и мобильность для него на первом месте.Павел Жданов, студент: «Я еду на самокате в институт именно для того, чтобы сэкономить время. Время для меня важно. Если бы я шел сюда пешком, это бы заняло 20 минут. А так я быстро, за 5 минут добираюсь до места».Сэкономленное время заранее распределено: Паша слушает музыку, читает новости и обменивается последними новостями с друзьями. Все это он делает практически одновременно благодаря смартфону и быстрому мобильному интернету.Павел Жданов, студент: «Сейчас, мне кажется, самое классное время для студентов. Можно общаться, не видясь друг с другом. Отправлять какие-то фотографии или делиться чем-то сокровенным. А все из-за того, что хорошая связь. Всегда хорошая связь где бы я ни был - в институте, на улице, езжу на самокате».Для Паши, как и большинства современных студентов смартфон - не только средство для общения с друзьями и близкими, но еще и инструмент для онлайн-обучения. Чтобы фото и видео грузились мгновенно – нужен быстрый мобильный интернет. И такой, как показали независимые замеры компании Ookla, есть у Мегафона. Средняя скорость передачи данных – более 32 Мегабит в секунду.Владимир Тарасов, технический руководитель владимирского регионального отделения "Мегафон": «Во Владимире живут самые качающие абоненты. И с каждым годом их интернет-запросы растут. Мы постоянно инвестируем в развитие нашей инфраструктуры. На сегодня, сеть "Мегафон" доступна 93% населения нашей области - это более миллиона человек. Масштабная цифра для нашего региона, но мы не останавливаемся и продолжаем убирать "белые пятна" с карты покрытия».Чтобы в смартфонах владимирцев интернет был более быстрым и устойчивым, оператор улучшил сеть в 15 районах области. Теперь скорость работы мобильного интернета одинаково комфортна и в поселках, и в крупных городах.Мария Городская, Александр Голубев, Андрей Синягин"Вести-Владимир"