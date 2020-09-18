В городе Фэрхоп в штате Алабама в возрасте 77 лет ушел из жизни писатель Уинстон Грум, передает сайт . Он прославился благодаря книге Форест Гамп, по которой в 1994 году был снят оскораносный ..
<a href="https://33live.ru/novosti/18-09-2020-v-ssha-umer-avtor-foresta-gampa.html" target="_blank">В США умер автор Фореста Гампа</a> - В городе Фэрхоп в штате Алабама в возрасте 77 лет ушел из жизни писатель Уинстон Грум, передает сайт . Он прославился благодаря книге Форест Гамп, по которой в 1994 году был снят оскораносный ..
[url=https://33live.ru/novosti/18-09-2020-v-ssha-umer-avtor-foresta-gampa.html]В США умер автор Фореста Гампа[/url] - В городе Фэрхоп в штате Алабама в возрасте 77 лет ушел из жизни писатель Уинстон Грум, передает сайт . Он прославился благодаря книге Форест Гамп, по которой в 1994 году был снят оскораносный ..