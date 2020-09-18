В городе Фэрхоп в штате Алабама в возрасте 77 лет ушел из жизни писатель Уинстон Грум, передает сайт . Он прославился благодаря книге Форест Гамп, по которой в 1994 году был снят оскораносный ..

В городе Фэрхоп в штате Алабама в возрасте 77 лет ушел из жизни писатель Уинстон Грум, передает сайт . Он прославился благодаря книге "Форест Гамп", по которой в 1994 году был снят оскораносный одноименный фильм.