Цель форума - показать, что для воплощения какой-либо полезной идеи необязательно уезжать в большой город.

Сегодня в Суздале проходит форум "Голос провинции: все решают люди". Обменяться опытом и наладить контакты собрались общественные активисты и социальные некоммерческие организации из малых городов и сельской местности.Цель форума - показать, что для воплощения какой-либо полезной идеи необязательно уезжать в большой город. Активные граждане, члены и руководители НКО собрались поделиться своими успешными соцпроектами разного масштаба. Например, Анна Красушкина, директор некоммерческой организации "Деревня будущего" и доцент кафедры дошкольного образования при череповецком госуниверситете в своей деревне Городище решила объединить молодежь. Из-за того, что деревня примыкает к городу, это место могло бы надолго остаться лишь спальным районом безынтересным для молодого поколения. Для решения проблемы с пользой для окружающей среды организация 4-ый год подряд проводит "Грин Рок" - эко-музыкальный фестиваль. Это один-два дня музыки с последующей совместной уборкой.Анна Красушкина, директор НКО поддержки сельских инициатив "Деревня будущего": "Одна из площадок - это работа с сельской молодежью - действительно проблема, потому что, как уже отметили коллеги, это и отток молодежи из деревень и сел, это и такая несколько апатичная позиция современной молодежи, это и различные виды зависимостей, химические-нехимические. Мы, люди взрослые, понимаем, что без воспитания молодежи, без вовлечения их в активное развитие территории, у этой территории будущего нет. И поэтому наша задача сегодня - понять, а что нужно дать молодежи."