Пока идут переговоры с собственником земельного участка

Будет ли построен во Владимире еще один спорткомплекс, не стоит ли больше внимания уделять спортивной жизни районов? На вопросы журналистов ответил губернатор Владимирской области. - Многофункциональный спорткомплекс на 3500 мест во Владимире крайне важен для развития спорта всей Владимирской области, для его популяризации и пропаганды. Речь идёт о большом объекте, куда смогут приходить тысячи людей, для которых будут проводиться спортивные соревнования, вплоть до международных, и другие мероприятия. В настоящее время между администрацией областного центра и собственником выбранного для строительства земельного участка кампанией «Дом.РФ» ведутся переговоры. Я договорился с главой городской администрации Андреем Шохиным о том, что в ближайшее время мы встретимся с руководством «Дом.РФ» и примем согласованное между тремя сторонами решение. Этот объект обязательно должен быть построен», – отметил глава региона. Напомним, что в этом году уже реконструировали спортивный комплекс имени Паушкина в Гусь-Хрустальном и две спортивные площадки в посёлке Красное Эхо Гусь-Хрустального района и деревне Бараки Судогодского района. Сейчас строят стадион с тренировочным футбольным полем в городе Меленки, универсальный спортзал с бассейном в городе Собинке, Центр спортивной борьбы Петушках, стадион «Спартак» в Суздале и многофункциональная спортивная площадка площадью 800 квадратных метров с детским спортивно-оздоровительным комплексом в селе Новое Суздальского района. До конца года запланирован ввод в эксплуатацию всех этих объектов.