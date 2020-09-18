В белом доме наградили лучших экспортеров по итогам прошлого года.

В белом доме наградили лучших экспортеров по итогам прошлого года. Конкурс проводится в четвертый раз и направлен на стимулирование внешне экономической деятельности компаний, а также увеличение торговой привлекательности региона.Промышленники, аграрии, представители сферы высоких технологий и услуг... На церемонии награждения в белом доме - лучшие экспортеры области по итогам прошлого года. Губернатор Владимир Сипягин отметил важность работы всех предприятий для экономики региона.Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области: "Выход на внешний рынок для каждого предприятия - это высший уровень деятельности. Несомненный, определенный знак качества и самого предприятия, и тех товаров, которые оно выпускает, и услуг".Компания "Новый ресурс" из Коврова уже заключила 9 внешнеэкономических контрактов общей стоимостью 39 миллионов евро. Это помогло ей стать лучшим промышленным экспортером области. Сегодня на предприятии трудится 200 человек. А продукция - высококачественная фанера - поставляется во многие страны мира. Все это стало возможным благодаря сотрудничеству с Центром Поддержки экспорта Владимирской области и размещению на международном маркетплейсе "EUROPAGES"Вадим Шмаков, генеральный директор компании "Новый ресурс": "Мы начали свое сотрудничество 2 года назад, и в результате этого сотрудничества, сложилась концепция развития предприятия. В настоящий момент мы планируем увеличить наши производственные мощности в 2 раза."Профессиональные консультации сотрудников Центра по вопросам внешнеэкономической деятельности обеспечивают 33 региону стабильное развитие на рынке экспорта уже несколько лет.Павел Шибилов, директор Центра поддержки экспорта Владимирской области: "Если за прошлый год общий объем экспорта предприятий за счет услуг оказанным нашим центром составлял 7 млн долларов,то уже сейчас, за 1 полугодие, он приближается к 40 млн долларов".Благодаря предприятиям малого и среднего бизнеса, ориентированным на внешние рынки, наша область выполнила все показатели нацпроекта по экспорту продукции агропромышленного комплекса/Константин Демидов, директор департамента сельского хозяйства Владимирской области: "Мы экспортировали продукцию АПК на 137 млн долларов, и в этом году тенденция по увеличению объемов экспорта сохраняется."В Центре поддержки экспорта призывают всех представителей бизнеса активнее выходить за рубеж и размещать свои предприятия на электронных торговых площадках, добиваясь тем самым новых рекордных контрактов. Выгодных для себя и родной области.Александр Сыпченко, Александр Голубев"Вести-Владимир"