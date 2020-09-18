Через интернет незаконно продавали билеты в театры по завышенным ценам. Сотрудники полиции и Следственного комитета пресекли деятельность группы, которая работала на территории многих

Через интернет незаконно продавали билеты в театры по завышенным ценам. Сотрудники полиции и Следственного комитета пресекли деятельность группы, которая работала на территории многих городов России, в том числе, и в нашей области. В расследовании участвовали правоохранители из Москвы, Санкт-Петербурга, Астраханской, Владимирской, Ленинградской, Тамбовской, Ростовской областей. По версии полиции, злоумышленники на протяжении двух лет с 2018