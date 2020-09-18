Во Владимире временно изменена схема троллейбусных маршрутов. Связано это с ремонтными работами на подстанции городского электрического транспорта. В мэрии предупреждают, в районе улицы

Во Владимире временно изменена схема троллейбусных маршрутов. Связано это с ремонтными работами на подстанции городского электрического транспорта. В мэрии предупреждают, в районе улицы Верхняя Дуброва изменены следующие троллейбусные маршруты: № 1: проспект Ленина (магазин «1001 мелочь») – ул. Большая Московская – ул. Большая Нижегородская — ул. Добросельская («Разгуляй»); № 5: проспект Ленина (магазин «1001 мелочь»)