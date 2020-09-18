На время проведения ремонтных работ на подстанции в районе улицы Верхняя Дуброва изменены троллейбусные маршруты.

На время проведения ремонтных работ на подстанции городского электротранспорта в районе улицы Верхняя Дуброва изменены следующие троллейбусные маршруты:№ 1: проспект Ленина (магазин «1001 мелочь») - ул. Большая Московская - ул. Большая Нижегородская — ул. Добросельская («Разгуляй»);№ 5: проспект Ленина (магазин «1001 мелочь») - ул. Большая Московская — ул. Большая Нижегородская - Вокзальная площадь;№ 7: проспект Ленина (магазин «1001 мелочь») - ул. Большая Московская — ул. Гагарина — ул. Мира - ВЭМЗ;№ 8: ул. Балакирева - проспект Строителей — ул. Горького — ул. Гагарина — ул. Большая Московская - проспект Ленина -ул. Чайковского (до «Рябинки»).