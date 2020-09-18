Хирургическое отделение возвращается к прежнему режиму работы.

С сегодняшнего дня госпиталь для больных коронавирусом, базировавшийся в стенах хирургического корпуса ОКБ в Загородном закрывается. Хирургическое отделение возвращается к прежнему режиму работы. Решение было принято областными властями в целях повышения доступности и качества оказания медицинской помощи пациентам, сообщается в распоряжении регионального департамента здравоохранения.Напомним, е Владимира был открыт в конце апреля этого года. Он был рассчитан на 150 коек, плюс30 коек реанимации с аппаратами искусственной вентиляции легких