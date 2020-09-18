Никто не умер, но количество больных прибавляется. За последние сутки летальных исходов среди пациентов с коронавирусом нет. Число умерших во Владимирской области по-прежнему 200. Новых

Никто не умер, но количество больных прибавляется. За последние сутки летальных исходов среди пациентов с коронавирусом нет. Число умерших во Владимирской области по-прежнему 200. Новых случаев заболевания — 33 в 9 муниципальных образованиях. На один случай больше, чем накануне. Всего больных теперь 6 871. В лидерах антирейтинга Владимир (10-ть новых пациентов). На втором месте Гусь-Хрустальный