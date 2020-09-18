Первые экспресс-тесты для определения нового коронавируса зарегистрировала владимирская компания.

Во Владимирской области к 18 сентября еще 33 человека заболели COVID-19. Это лабораторно подтвержденные случаи заболевания. Кстати, впервые зарегистрировала экспресс-тест на новый коронавирус компания, которая работает во Владимирской области. Это АО "Генериум", который работает в Петушинском районе.Генеральный директор АО «Генериум» Дмитрий Кудлай Указом главы государства награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».