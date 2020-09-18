Пожарные боролись с огненной стихией в селе Фоминки Гороховецкого района и в Коврове

В половине второго ночи на пульт МЧС поступил сигнал о пожаре пилорамы в селе Фоминки Гороховецкого района. 500 кв. метров были охвачены огнем. К ликвидации пожара привлекались 7 единиц техники, 22 человека.А накануне в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре автомобиля по адресу: г. Ковров, ул. Еловая у д. 82/1. В результате пожара автомобиль полностью выгорел.Происшествия обошлись без пострадавших, сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области