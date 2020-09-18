В результате пожара сгорел моторный отсек на площади 2 кв. м.

Сегодня днем в Муроме наРадиозаводском шоссе загорелась иномарка. Сообщение о возгорании поступило в МЧС около 15 часов.В результате пожара сгорел моторный отсек на площади 2 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 11 человек.А ранее поступило сообщение о загорание автомобиля в Киржаче. В результате также сгорел моторный отсек на площади 2 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.Сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.