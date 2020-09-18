А сегодня владимирцев ждет резкое похолодание. До 12 градусов

Жители региона на страницах соцсетей поделились фотографиями последствий урагана, пронесшегося накануне над Владимирской областью. Больше всего досталось Киржачскому району. Там ветер срывал крыши, ломал деревья и вырывал столбы и дорожные знаки«Вряд ли кто-то спал, несмотря на поздний час, - пишут в комментариях очевидцы разбушевавшегося урагана, -стихия не на шутку разошлась.»А сегодня к вечеру владимирцев ждет понижение температуры. Столбик термометров опустится до отметки 12 градусов. И выходные нас тоже не порадуют - и в суюботу, и воскресенье сохранится облачная и по-осеннему холодная погода - всего 10-11 градусов.Фото страницы ВКонтакте "Подслушано Киржач"