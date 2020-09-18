На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 18 сентября 2020 года лабораторно подтверждено 33 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 18 сентября 2020 года лабораторно подтверждено 33 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией (10 сл. в г. Владимире, 6 сл. в Гусь-Хрустальном, 4 сл. в Вязниковском, 3 сл. в Селивановском, 3 сл. в Муромском, 3 сл. в Суздальском, 2 сл. в Собинском, 1 сл. в Ковровском, 1 сл. в Камешковском). Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 6871 случай заболевания (1217 сл. в г. Владимире, 972 сл. в Гусь-Хрустальном, 697 сл. в Петушинском, 648 сл. о. Муром, 601 сл. в Ковровском, 498 сл. в Александровском, 374 сл. в Вязниковском, 320 сл. в Собинском, 308 сл. в Юрьев-Польском, 228 сл. в Кольчугинском, 204 сл. в Меленковском, 168 сл. в Судогодском, 148 сл. в Киржачском, 137 сл. в Суздальском, 103 сл. в Селивановском, 91 сл. в Камешковском, 87 сл. в Гороховецком, 70 сл. в г. Радужном).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.