В 33 регион поступила первая партия вакцины от коронавируса. В администрации области отмечают, что эта партия пробная, для тестирования логистических цепочек. Прививать владимирцев от

В 33 регион поступила первая партия вакцины от коронавируса. В администрации области отмечают, что эта партия пробная, для тестирования логистических цепочек. Прививать владимирцев от КОВИДа будут отечественным препаратом «Спутник V», который разработан Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Вакцинация двухэтапная. Вторая инъекция выполняется через три недели после первой при отсутствии побочных реакций. Все