В накладных отсутствовала информация о наличии в зерне ГМО.

Во Владимирской области зафиксировано поступление более 100 тонн зерна с нарушением требований Технического регламента о безопасности. Сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.По данным ведомства, в адрес юрлица, осуществляющего деятельность в Лакинске, поступило более 60 тонн зерна кукурузы из Тамбовской области и более 50 тонн зерна сои из Московской области. В накладных отсутствовала информация о назначении - на пищевые или кормовые цели, о месте происхождении. Также отсутствовала информация о наличии в зерне ГМО. Все это не позволяет подтвердить его безопасность для жизни и здоровья людей.По фактам выявленных нарушений в отношении поставщиков возбуждены дела об административных правонарушениях, рассмотрение назначено на третью декаду сентября.