Владимир Путин был вынужден поддержать белорусского лидера Александра Лукашенко, считает военный эксперт Константин Сивков. В противном случае власть в братской республике перешла бы в руки прозападной оппозиции, уверен политолог.

Владимир Путин был вынужден поддержать белорусского лидера Александра Лукашенко, считает военный эксперт Константин Сивков. В противном случае власть в братской республике перешла бы в руки прозападной оппозиции, уверен политолог.В белорусском политическом кризисе Россия окончательно встала на сторону Александра Лукашенко. Связи с местной оппозицией, по крайней мере официальных, Кремль не поддерживает, зато с властями братской республики российское руководство находится в ежедневном контакте.Тем не менее оказывать Лукашенко всестороннюю поддержку Путин не хочет – Россия помогает властям республики дозированно, считает Сивков. Той поддержки, которую Москва оказывала украинскому руководству во время Майдана не наблюдается, подчеркнул политолог.Действия России продиктованы на симпатией к нынешнему белорусскому лидеру, а боязнью Кремля получить в соседней республике прозападное руководство. Сивков напомнил, что Белоруссия – единственное государство, с которым наша страна имеет общую систему военной безопасности и единую военную докторину.Приход к власти в республике прозападной оппозиции приведет к обрушению северо-западного оборонительного направления России, уверен Сивков. "Если рушится Белоруссия, то мы получаем на своих границах всю эту красоту, которая сейчас творится в республике, и дальше она хлынет к нам", – сказал военный эксперт в эфире ютуб-канала "Рой ТВ".Напомним, что 14 сентября Владимир Путин встречался с Александром Лукашенко в Сочи. Президенты говорили за закрытыми дверями четыре часа. Известно, что Россия согласилась предоставить кредит Белоруссии в 1,5 миллиарда долларов.С 15 сентября в республике проходят российско-белорусские военные учения "Славянское братство". В маневрах задействованы подразделения воздушно-десантных войск.Накануне Александр Лукашенко объявил о закрытии границы с Польшей и Литвой. Белорусский лидер обвиняет соседние страны в дестабилизации ситуации в республике. Кроме того, была усилена охрана границы с Украиной.