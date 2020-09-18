Уровень поддержки Дональда Трампа сравнялся с рейтингом его оппонента от Демократической партии Джо Байдена. В пользу главы Белого дома играют ряд критически важных факторов, которые в сумме смогут обеспечить ему второй срок в президентском кресле, считает профессор политологии Университета Хьюстона Джим Гранато.

Уровень поддержки Дональда Трампа сравнялся с рейтингом его оппонента от Демократической партии Джо Байдена. В пользу главы Белого дома играют ряд критически важных факторов, которые в сумме смогут обеспечить ему второй срок в президентском кресле, считает профессор политологии Университета Хьюстона Джим Гранато.Американские СМИ на основании опросов прогнозируют победу Джо Байдена. По последним социологическим данным, его рейтинг на 5,8% выше, чем у Дональда Трампа.Профессор Университета Хьюстона Джим Гранато призвал относиться к данным соцопросов с осторожностью. По его мнению, глава Белого дома догнал по популярности своего оппонента, ведь многие сторонники действующего президента предпочитают не афишировать свои симпатии.Гранато считает, что на предстоящих выборах может повториться сценарий 2016 года. Тогда большинство экспертов ссылались на результаты соцопросов и прогнозировали уверенную победу Хиллари Клинтон.В пользу Трампа играют ряд серьезных факторов, уверен профессор. Во-первых, американская экономика активно восстанавливается после пандемии коронавируса. Во-вторых, беспорядки в городах, которые контролируют демократы, отпугнули от Байдена часть электората.Еще одно преимущество Трампа – вакцина от коронавируса. По словам президента США, масштабная вакцинация начнется в ближайшие месяцы. Гранато уверен, что главе Белого дома следует активнее использовать этот фактор в своей предвыборной кампании, пишет РИА Новости.Расследования против президента о его предполагаемых связях с Россией в итоге сыграли в его пользу. Избиратели все меньше веряют публикациям СМИ с обвинениями в адрес президента, уверен Гранато.Выборы президента США – 2020 состоятся 3 ноября. В этот день также определится состав Сената – верхней палаты парламента Соединенных Штатов. В Демократической партии считают, что Россия пытается оказать влияние на исход голосования и добиться переизбрания Трампа. Глава Белого дома уверен, что наибольшую угрозу представляет Китай.