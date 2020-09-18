Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на женском форуме, который состоялся на стадионе Минск-арена. После политик вышел к благодарным зрительницам и те буквально заласкали его.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на женском форуме, который состоялся на стадионе "Минск-арена". После политик вышел к благодарным зрительницам и те буквально заласкали его.После того, как на первых акциях протеста против итогов выборов президента в Белорусии силовики стали жестоко задерживать и избивать мужчин, основным активом акций недовольных стали женщины. По стране прокатились женские марши.Ответом на эти акции оппозиции стал масштабный женский форум на стадионе "Минск-арена". Перед своими сторонницами выступил лично Александр Лукашенко. Более того, после своей речи он спустился, чтобы лично пообщаться с дамами.Полноценного разговора не получилось – восторженные поклонницы бросились к резиденту Белоруссии, стали сжимать его в объятиях и расцеловывать. Кто-то от избытка чувств даже начал трясти Александра Лукашенко за плечи.Видео с места этой встречи появилось в Сети, передает . На опубликованной телеграм-каналом "Пул первого" записи слышно также, что Александру Лукашенко кричат: "Спасибо, Александр Григорьевич! Мы с вами!". Довольный и со следами красной помады на щеке после машет поклонницам и отходит.