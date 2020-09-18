Президент Белоруссии Александр Лукашенко своими действиями во внутренней и внешней политике только усиливает протестные настроения в стране. На главную ошибку лидера указал журналист Петр Семченков.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своими действиями во внутренней и внешней политике только усиливает протестные настроения в стране. На главную ошибку лидера указал журналистПетр Семченков.По мнению эксперта, глава республики неадекватно оценивает реальность. На недавней встрече с политическим активом Александр Лукашенко заявил, что его режим поддерживает большинство граждан. Хотя на самом деле это не так. По подсчетам независимых СМИ, более миллиона человек требуют отставки нынешнего президента.Глава республики назвал Соединенные Штаты главным зачинщиком беспорядков. Он даже выдумал проект американских спецслужб – "семь этапов сценария по уничтожению Белоруссии". Примечательно, что Лукашенко видит врагов даже в политических партиях, которые не играли какой-либо роли во время избирательной кампании и акций протеста.Мнение лидера об экономической ситуации в стране вызывает удивление. Во время выступления перед чиновниками президент сообщил, что благосостояние белорусов постепенно растет, сообщает UDF.by. "Мы постоянно в движении, страна развивается", – рассказал Лукашенко. Политик призвал чиновников не замедлять этот процесс.Однако на самом деле картина не такая радужная. Многолетняя политика Батьки завела экономику Белоруссии в тупик. Средняя зарплата граждан достигла 500 долларов еще десять лет назад и с тех пор больше не росла. Запугивания и угрозы уголовными делами приводят к тому, что лучшие IT– специалисты вынуждены бежать из страны."Александр Лукашенко своими действиями готовит почву для усиления массовых протестов в стране и возможности его свержения", – выразил мнение эксперт.Напомним, в понедельник, 14 августа, состоялась встреча президентов России и Белоруссии. Владимир Путин пообещал предоставить кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. По мнению экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, часть этой суммы пойдет на зарплаты силовикам, которые избивают протестующих.