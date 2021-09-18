Члены экипажа Международной космической станции проголосовали онлайн.

Члены экипажа Международной космической станции проголосовали онлайн.В России начался второй день голосования на выборах в Государственную Думу. Избирательные участки открылись вновь, поэтому у россиян еще есть возможность исполнить свой гражданский долг. Также можно сделать свой выбор онлайн, если предварительно была подана заявка на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ).Так поступил москвич, космонавт Олег Новицкий. Благодаря технологиям он проголосовал, находясь на Международной космической станции. "Онлайн-голосование — это очень надежно, от него зависит будущее нашей страны. Сегодня технологии вышли на космический уровень, и мой пример — тому подтверждение", – отметил Герой России.Кстати, в ДЭГ принял участие и президент России Владимир Путин. Проголосовал онлайн и премьер-министр Михаил Мишустин. Председатель правительства сделал свой выбор, не покидая рабочий кабинет.Напомним, воспользоваться ДЭГ могут лишь те граждане, которые подали заявку на участие в онлайн-голосовании до 13 сентября включительно и прошли проверку Центризбиркома. Выборы в Госдуму, Мосгордуму и совет муниципальных депутатов района Щукинозавершатся в 20:00 19 сентября.Ранее "Дни.ру" , что в онлайн-голосовании приняли участие 1,3 миллиона москвичей. На утро субботы, 18 сентября, явка на ДЭГ превысила 63,5%.