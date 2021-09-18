В сентябре ранее судимому жителю вынесли приговор за уничтожение чужого имущества путем поджога. В августа прошлого года нетрезвый мужчина находился в дачном доме, который принадлежал его

В сентябре ранее судимому жителю вынесли приговор за уничтожение чужого имущества путем поджога. В августа прошлого года нетрезвый мужчина находился в дачном доме, который принадлежал его бывшей сожительнице. На почве ревности он поджег скатерть на столе. Затем пламя распространилось на ковры и деревянные строительные конструкции. Убедившись, что пламя не погаснет, мужчина с места происшествия скрылся.