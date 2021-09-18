18.09.2021

2021-09-18 19:35:05

Мастерица из Собинки делает уникальные вышивки на ткани

"В каком красивом мире мы живём. Спасибо художнику, что он открыл мир, который мы не замечали"- эту фразу, написанную в книге отзывов любил цитировать Ким Бритов. Его живопись - национальная, народная - шла от истоков, русского орнамента. Поэтому так замечательна идея, которую воплотили в Собинке. На малой родине художника. Предлагаем вам ее оценить.



На полотнах Кима Бритова всегда много жизнеутвердающего солнца. Потому идея для названия нового творческого проекта нашлась сразу. Его знаменитые картины теперь можно будет увидеть в лоскутном исполнении.



Посмотрите и везде солнце, везде солнце, какое оно яркое, красивое. И оно у него интересное такое. Нигде я такого не видела. Обычно лучи, а здесь мазки.



Автор проекта "Подарю людям солнце.." Елена Ухова учит познавать секреты лоскутного шитья в Собинском ДК. У мастерицы нет профессионального художественного образования. Но это не мешает ей учиться у великих мастеров живописи и воссоздавать их удивительные миры на ткани. Необычный замысел Елены был грантово поддержан в этом году на региональном уровне, благодаря проекту "Творческие люди ". Елена Ухова художник "Народной самодеятельной студии Мастерицы" ДК города Собинки: “Слой за слоем и тут еще очень много работы. Например, мне нужно сделать солнце. Лучи все эти сделать. Потом, если посмотреть на фото, нужно выделить вот у здания извёзтку, где она темнее, где светлее. Обшить все эти окна”.



Каждый лоскуточек словно мазок художника. И как пейзажист бродит с этюдником в поисках нужного цвета, так и мастерица ищет нужный стежок, приближая свою работу к оригиналу. Елена Ухова художник "Народной самодеятельной студии "Мастерицы" ДК города Собинки: “Наверное, мне надо поговорить с художниками, чтобы они мне подсказали. Где нужно сделать свет. где тень. Вот здесь, например, тень у меня неудачная . Я вот буду передумывать это всё”.



На одну работу уходит от месяца до двух кропотливого труда. Под каждый рисунок тщательно подбирается ткань и расцветка. Увеличенная копия каждой картины переводится на прозрачную кальку. Елена Ухова художник "Народной самодеятельной студии "Мастерицы" ДК города Собинки: “Вот картина художника- а это стилизованная картина”.



На ней будут заметны самые мельчайшие детали пейзажа. Каждая из них вырезается отдельно, и начиная с заднего плана последовательно накладывается одна на другую, создавая выпуклости и объем. Все склеивается вместе, затем прошивается. Елена Ухова художник "Народной самодеятельной студии "Мастерицы" ДК города Собинки: “Например, я приклеила белую ткань. И все это прошила. Дальше крыши идут, например. крыши, окна..Или вот одного цвета - синего. Всё это опять прошивается”.



Готовый рисунок пришивается на платье. Подбираются аксессуары, исключительно ручной работы. Новый экспонат почти готов. Всего будет создано 16 образов.



-Не знаю может оно здесь будет, украшение, а может и здесь. Может, кружевом обошью.



Говорят, чтобы понять всю красоту картин Бритова, нужно видеть их вживую. Собинский проект - прекрасная возможность это сделать. Помимо костюмов, на ней будут представлены и работы самого художника. Дмитрий Родин директор Центра Культуры и Досуга. города Собинки: «Для нашей области проект очень значим, как сохранение не только традиций владимирской школы живописи, но и как распространение такого направления, как лоскутное шитьё. Мастеров в этом направлении очень мало. Поэтому Елена Тарасовна, которая передает такое направление, является уникальным человеком, тем более для такого провинциального города”.



Собинский ДК приглашает всех на презентацию передвижной выставки 22 сентября. А начиная с октября ее увидят и жители области. Первая остановка будет сделана в Коврове. Татьяна Воронцова. Екатерина Таманова. Семен Карпов. Вести-Владимир.