В районе трех ночи 18 сентября пожарных вызвали на тушение дома в деревне Ягодное Собинского района. Горела мансарда на площади 100 квадратных метров. Существовала угроза распространения огня

В районе трех ночи 18 сентября пожарных вызвали на тушение дома в деревне Ягодное Собинского района. Горела мансарда на площади 100 квадратных метров. Существовала угроза распространения огня на соседнее строение. Но пожарные оперативно ликвидировали пламя. Мансарда сгорела. Погибших и пострадавших нет, – сообщают в пресс-службе МЧС. К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 14 человек