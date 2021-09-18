О ходе голосования рассказал глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами Алексей Венедиктов.

О ходе голосования рассказал глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами Алексей Венедиктов.Москвичи со вчерашнего дня, 17 сентября, начали выбирать депутатов Государственной Думы РФ. В столице действует уникальная система дистанционного электронного голосования. За онлайн-выборами ведется строгий контроль, однако нарушений практически не зафиксировано.Руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами Алексей Венедиктов рассказал о ходе голосования. По словам журналиста, жалоб на ДЭГ практически нет."У нас практически нет жалоб на электронное голосование", – цитирует Венедиктова АГН "Москва".Он также уточнил, что в ходе наблюдения произошел один инцидент. По словам журналиста, гражданин, записанный на дистанционное голосование, пришел на избирательный участок и проголосовал традиционным способом. Венедиктов подчеркнул, что двойного голосования при этом не произошло."Она оставила расписку, что не будет голосовать в электронном [виде], потому что мы не можем ее изъять из реестра, блокчейн не позволяет. Она оставила расписку, <…> получила бюллетень, проголосовала бумажно, электронно не проголосовала <…> Во всяком случае, она проголосовала один раз. Это не двойное голосование".Напомним, что выборы депутатов проходят с 17 по 19 сентября. Среди участников ДЭГ разыгрываются квартиры, машины и сертификаты номиналом до ста тысяч рублей. В рамках акции "Миллион призов" их можно потратить у партнеров программы. Всего будет определено 250 тысяч победителей среди участников онлайн-голосования.