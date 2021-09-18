18.09.2021

2021-09-18 17:05:04

“Он - фигура был. Он был совестью: народный артист Юрий Назаров рассказал о работе с Тарковским

Министр культуры России Ольга Любимова предложила создать оргкомитет по празднованию 90-летия Андрея Тарковского. Юбилей всемирно известного режиссера будет отмечаться в 2022 году. Владимир и Суздаль тесно связаны с его творчеством. С теми, кто был лично знаком с Тарковским встретилась Вера Куликова.



Для народного артиста Юрия Назарова встреча с Суздалем все равно, что встреча с самим Андреем Тарковским. Вместе со вдовой Вадима Юсова, оператора фильма "Андрей Рублёв", они пришли к памятнику режиссёру и его бессмертному фильму.



Юрий Назаров гордиться тем, что ему довелось сниматься у самого Тарковского! О том, где проходили съемки рассказывает так, словно это проходило сейчас, а не 55 лет назад. Юрий Назаров, народный артист России: “Со стороны могло показаться, что Андрей издевается над Солонициным и Бурляевым. Вот здесь, он под этим самым на заднице ехал сверху. Чего это ему стоило?! А он счастлив был. И они счастливы были. Они как дети были влюблены - и Солоницын, и Бурляев. Что он над ними вытворял. У меня-то все проще было. Лошадь и все! И княжеская форма”.



Наталья Баганова, вдова кинооператора Вадима Юсова: “Ну да. Одеяние. Кольчуга. Не то 40, не 20 кг не знаю!”



По словам Назарова, исполнившего роль князя в "Рублеве" работать с Тарковским было одно удовольствие. Андрей Арсеньевич продумывал каждую сцену. Актерам оставалось только воплотить замысел режиссера. Юрий Назаров, народный артист России: “Ни капли пота, крови не пропало зря! Все было нужно! Ну как же тут. Это одно счастье! Чувствовалось - человек занимается делом. А потом я придумал, что Рублев в русской литературе, по моему ощущению как Лев Толстой в русской литературе. По масштабу проблем!”



Юрий Владимирович снимался в нескольких фильмах Тарковского, в том числе и в "Солярисе". Недавно написал книгу, посвященную кино. Образ Андрея Тарковского, проходит через всё повествование. Юрий Назаров, народный артист России: “Он - фигура был. Он был совестью. Он был душа. Он был совесть, которая трепещущая. В которую плевали и до сих пор плюют! Цивилизация не устает!”



У оператора Вадима Юсова было четыре фильма с Тарковским. Начинали с дипломной работы режиссера "Каток и скрипка". Потом были "Иваново детство", "Андрей Рублёв", "Солярис" и каждый из них стал знаковым. В Суздале есть экспозиция, посвященная ленте "Андрей Рублёв". Здесь личные вещи оператора Юсова. Его кинокамера. Жена Вадима Ивановича вспоминает, с Тарковским Юсов дружил до конца жизни режиссера. И каждый раз, когда ехали на родину режиссера, в город Юрьевец, Ивановской области на фестиваль памяти Тарковского, всегда просил водителя заехать в Суздаль - пройтись по местам съемок. Наталья Баганова, вдова кинооператора Вадима Юсова: "Он всегда говорил, что мне повезло с Андреем. Что благодаря Андрею он как-то в творческом плане он и развился и у них взаимопонимание было!"



"Андрей Рублев" снимался больше года. Многие сцены были трудными. Снег, дождь, но никто никогда не жаловался. А съемочная группа стала родной не только для ее участников, но и их семей. Фамилии членов коллектива теперь запечатлены на памятнике. Наталья Баганова, вдова кинооператора Вадима Юсова: “Это были те годы, когда кинематограф процветал и отношения в кинематографе в съемочной группе! Я читаю фамилии. Все как родные! И художник! Жаль, что Игоря Дмитриевича Петрова - второго режиссера- не осветили и Васю Севастьянова”.



Василий Севастьянов был оператором комбинированных съемок, рассказывает Юрий Назаров. Юрий Назаров, народный артист России: “Вот там где я сам с собой. Это Вася сделал. Это Васина находка”.



Фильму "Андрей Рублев" 55 лет. Он вошел в список мировых киношедевров. Признание фильм нашел на фестивале в Каннах в 1969-м. В СССР его разрешили к показу только в 1986-м. Спустя 20 лет после создания. Все это время лента и ее автор Андрей Тарковский подвергались жесткой критике. Как тут не поверить, что все это - не случайно? Ведь первоначально сам автор назвал свой фильм "Страсти по Андрею". Вера Куликова, Семен Карпов. Вести-Владимир.