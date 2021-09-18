20 сентября стартует Неделя безопасности дорожного движения.

В начале нового учебного года сотрудники полиции региона продолжили со школьниками работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.В Вязниках инспектор ГИБДД встретилась с ребятами старших классов одной из местных школ. Сотрудник полиции озвучила статистику ДТП с участием несовершеннолетних, рассказала об административной ответственности несовершеннолетних за нарушение Правил дорожного движения, управление транспортным средством водителями, не имеющим права управления, а также о том, к каким последствиям может привести несоблюдение ПДД. Также полицейские напомнили о том, что при переходе проезжей части использование мобильного телефона и наушников может привести к непоправимым последствиям.Аналогичные встречи сотрудники полиции провели в Кольчугинском районе.Особое внимание школьников обратили на необходимость сохранения бдительности при пересечении проезжей части по регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам.Подобные и другие мероприятия активно будут проходить в Неделю безопасности дорожного движения, которая стартует 20 сентября. Профилактическую работу полицейские будут проводить во взаимодействии с органами управления образования и по делам молодежи, общественными объединениями, редакциями средств массовой информации и другими заинтересованными организациями и ведомствами.