Благодаря онлайн-голосованию, сделать свой выбор можно в любой точке мира.

Благодаря онлайн-голосованию, сделать свой выбор можно в любой точке мира.Москвич Андрей Свечников не смог оказаться в России во время парламентских выборов. Он работает в международной организации и сейчас находится в Женеве. Специалист в области телекоммуникаций решил воспользоваться онлайн-голосованием и сделать свой выбор.Свечников рассказал, что подал заявку на дистанционное электронное голосование еще месяц назад. Москвич отметил, что раньше ему было гораздо труднее голосовать, ведь он часто ездил в командировки. "Теперь это стало максимально удобно. При этом не нужно тратить время на то, чтобы добраться до участка", – сказал Андрей.Напомним, выборы в Государственную Думу проходят в России с 17 по 19 сентября 2021 года. Заявку на дистанционное электронное голосование подали свыше двух миллионов человек. Утром 18 сентября , что явка на ДЭГ составила почти 64%. То есть исполнили свой гражданский долг более 1,3 миллиона онлайн-избирателей.Ранее "Дни.ру" , что участие в дистанционном электронном голосовании принял мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник находился в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице. Он также рассказал о хакерских атаках на ДЭГ, которые никак не повлияли на работу систему.