В полицию поступило сообщение о бытовом конфликте во дворе дома по 3-й Нововатутинской улице, переросшем в драку...

18 сентября в 12.45 в МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы поступило сообщение о бытовом конфликте во дворе дома по 3-й Нововатутинской улице, переросшем в драку.Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции противоправные действия пресечены, участники задержаны. Двоим гражданам, пострадавшим в драке, оказана медицинская помощь.В территориальное подразделение полиции доставлено 6 человек. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство».