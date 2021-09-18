Михаил Волосников воспользовался возможностью выездного голосования и отдал свой голос на выборах депутатов Государственной Думы восьмого созыва. Он выполнил свой гражданский долг в Доме ..

Михаил Волосников воспользовался возможностью выездного голосования и отдал свой голос на выборах депутатов Государственной Думы восьмого созыва. Он выполнил свой гражданский долг в Доме Ветеранов.Среди 45 проголосовавших был и участник легендарного первого Парада Победы на Красной Площади. Ветерану 94 года, но он обязательно принимает участие в выборах.«Я желаю, чтобы все проголосовали. Мой пример для других товарищей! Мой голос сегодня в копилку стабильного развития нашей страны, без потрясений и переворотов», - поделился Михаил Петрович.Его поддержали и другие жильцы Дома ветеранов.«Главное – мирное небо над головами детей и внуков», - подчеркнула Нина Алексеева, опуская бюллетень в избирательную урну.Как рассказали в Облизбиркоме из-за пандемии коронавируса наблюдается рост числа желающих проголосовать на дому. Процедура доступна тем, кто не может посетить УИК из-за болезни или невозможности покинуть дом.«Для этого необходимо устно или письменно обратиться в свою участковую избирательную комиссию. Заявки принимаются до 14.00 19 сентября», - пояснили во владимирском Облизбиркоме.Голосование проводится с соблюдением противоэпидемических мер. Члены комиссии обеспечены СИЗами. Бюллетени, ручка и средства защиты для избирателя упакованы в отдельный пакет. Предъявить паспорт и передать бюллетень можно бесконтактным способом.