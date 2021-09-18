К сотрудникам полиции обратился гражданин и сообщил, что у его беременной жены начались роды, и он боится не успеть вовремя добраться до медучреждения...

Сотрудники Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Юго-Восточному административному округу лейтенант полиции Дмитрий Шеманюк и лейтенант полиции Камиль Саберов доставили роженицу в столичный роддом, где на свет появился здоровый малыш.На 14-м км внутренней стороны МКАД к экипажу дорожно-патрульной службы Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО за помощью обратился мужчина. Он сообщил, что у его беременной жены начались роды, и он боится не успеть вовремя добраться до медучреждения.Оценив обстановку, инспекторами незамедлительно было принято решение пересадить семейную пару в патрульный автомобиль и отвезти в родильный дом.Благодаря слаженным и оперативным действиям сотрудников Госавтоинспекции роженица в считанные минуты была доставлена в роддом, где на свет появилась здоровая девочка.Позднее командир Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Владислав Яхонтов вместе с автоинспекторами прибыл на выписку, чтобы поздравить новоиспеченных родителей с рождением малышки и пожелать им крепкого здоровья и успехов.В свою очередь мама и папа девочки от всей души поблагодарили инспекторов за своевременно оказанную помощь.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81