18.09.2021

2021-09-18 08:40:04

Во Владимире 7 человек тушили пожар в квартире

Сообщение о пожаре в двухквартирном доме на улице Урожайной во Владимире поступило накануне утром. На момент прибытия спасателей наблюдался дым из квартиры. Пожарные не дали огню распространиться по всему помещению и ликвидировали пожар на площади 2 кв. м. Сгорела внутренняя отделка кухни. Погибших и пострадавших нет. Чтобы потушить пожар потребовалось 2 единицы техники и 7 человек личного состава.



Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.