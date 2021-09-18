В июне в полицию обратились сразу пять представителей торговых точек города Владимира – из касс пропали деньги. В каждом случае неизвестные попадали в помещения, взламывая замки. Сумма,

В июне в полицию обратились сразу пять представителей торговых точек города Владимира – из касс пропали деньги. В каждом случае неизвестные попадали в помещения, взламывая замки. Сумма, которую забрали воры, в общем итоге составила 90 тысяч рублей. По данным УМВД, причастность к краже могла иметь одна и та же женщина. Во взаимодействии с полицейскими из