Во Владимирской области спасли 79-летнего грибника, потерявшегося в лесу. Его нашли при помощи вертолёта в Собинском районе. «Заявка поступила в отряд вечером 15 сентября. У Льва ..

Во Владимирской области спасли 79-летнего грибника, потерявшегося в лесу. Его нашли при помощи вертолёта в Собинском районе.«Заявка поступила в отряд вечером 15 сентября. У Льва Григорьевича был с собой кнопочный телефон, поэтому с ним сразу начал работать специалист направления отряда. Совместно с полицией и спасателями мы пытались определить местонахождение потерявшегося. Сирен автомобилей оперативных служб пожилой человек не услышал. Тогда к месту поиска выехала автономная группа беспилотной авиации отряда с пешими поисковиками», - сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».К сожалению, заблудившийся пенсионер огней коптера не увидел. Работа на отклик ночью трех пеших групп тоже не дала результатов.Утром 16 сентября поисковики попытались вывести его по ориентирам, но мужчина уже очень устал, замёрз, жаловался на боли в ноге и отсутствии сил идти дальше. У телефона практически сел аккумулятор. Было решено привлечь вертолётный поисково-спасательный отряд «Ангел».Экипаж — пилот Александр Михайлов и командир группы Екатерина Жилкина - локализовали Льва Григорьевича около 14.20, сообщив по рации, что он находится гораздо дальше, чем предполагалось изначально.Эвакуация пешком или на носилках могла занять слишком много времени, поэтому решено было вывозить «потеряшку» на вертушке.Пилот с ювелирной точностью посадил «птичку» на крохотной поляне посреди леса. Заблудившегося посадили в летательный аппарат и доставили к штабу. Он спасён. Здоровью мужчины ничего не угрожает.