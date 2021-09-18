Михаил Волосников – участник первого Парада победы на Красной площади – воспользовался возможностью выездного голосования. Оно было организовано в областном Доме ветеранов. Для

Михаил Волосников – участник первого Парада победы на Красной площади – воспользовался возможностью выездного голосования. Оно было организовано в областном Доме ветеранов. Для Михаила Волосникова, как и для остальных пожилых людей Дома, подготовили специальное помещение. – Мне 95-ый год, и где бы я ни был, где бы я ни жил, там, где проходят выборы, я